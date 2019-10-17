婦聯會16日召開會員代表大會，決議該會不依政黨法規定在12月6日前轉換為政黨，將發起公民不服從運動、仍維持政治團體運作，但婦聯會委員潘維剛卻指控此次臨時會員大會有多位「反對婦聯會解散」的會員未收到開會通知，批主委雷倩程序違法。對此，婦聯會也發聲明指相關程序皆合法，也有寄出開會通知，潘的說法為不實指控，更指潘積極爭取轉型政黨，其動機「啟人疑竇」。

婦聯會昨舉行會員大會做出上述決議，內政部則回應將依政黨法處理，亦即廢止立案、解散，財產將被清算。但潘維剛事後卻發出新聞稿指控，反對婦聯會解散的會員未收到開會通知，部分會員獲悉開會訊息後趕赴現場竟還被擋在門外，電梯甚至被鎖住、不讓這些會員上樓開會。

對此，婦聯會昨晚發出新聞稿回嗆潘。婦聯會指，該會目前所有委員均依章程第12條規定，經常務委員會通過後所聘請；亦於10月1日向會員代表大會出席者，包含常委、委員、及分會代表寄出本次會員代表大會開會通知，召集程序均合法；潘維剛所指此次會員代表大會會議通知未依法於會議前15日送達會員代表、有多位會員代表未收到會議通知、有部分會員遭免除會員代表資格，及部分會員代表今日到達現場遭阻擋云云，均非事實。

婦聯會強調，此次會員代表大會議程於討論前均經該會律師作出詳細說明，針對是否轉型為政黨議案，也經會員代表充分討論，但因部分委員刻意鬧場，才有委員提出停止討論逕付表決動議，並經與會代表多數同意後進行表決，結果以9票贊成、61票反對之壓倒性票數否決轉型為政黨議案，足見多數會員不願意轉型為政黨，絕無潘所指強渡關山、欠缺民主風範情況。

另外，潘維剛稱婦聯會所有律師都認為轉型為政黨才能繼續與黨產會與內政部進行法律訴訟，婦聯會反駁此說法毫無根據，亦非事實，其所稱相關訴訟無以為繼云云，亦屬臆測，並不可採。

婦聯會更質疑潘，兩年來未曾參與該會任何活動，卻於會員代表大會現場大放厥詞，積極爭取轉型政黨，其動機究係關心本會未來，抑或另有所圖，實在啟人疑竇。

(中時電子報)