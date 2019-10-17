美國之音今天報導，美國國務卿蓬佩奧再次呼籲「人道」解決香港目前形勢，香港持續不斷的抗議活動沒有結束的跡象。

蓬佩奧16日接受福斯商業新聞網採訪時表示，香港的抗議者要求大陸政府遵守依據1984年《中英聯合聲明》以及所謂「一國兩制」所做的承諾，「一國兩制」是1997年7月1日大陸在英國殖民統治結束後恢復對香港控制的架構。

蓬佩奧說：「香港的抗議者要求大陸當局遵守他們所做出的那項承諾，大陸當局是在提交給聯合國的一份協議中對英國做出這一承諾的。美國的一貫政策是中國應遵守這項承諾。」

蓬佩奧還說：「川普總統也表示，他希望確保大陸人性地對待香港的抗議人士，這些都是美國香港政策的核心所在。」

這位美國最高外交官講上述這番話的前一天，美國國會眾議院一致通過了《香港人權與民主法案》，依據這項法案，香港若想得到重要金融中心的特殊待遇，國務卿需要每年確認香港保持著自治。

這項法案還需美國參議院通過，並由總統川普簽署成為法律，不過，該法案已經獲得兩黨參議員的強有力支持。

16日大陸外交部表示，北京堅決反對這項法川案，有（大陸）官員還威脅要對任何這類行動採取反制措施。

大陸外交部發言人耿爽說：「對於美方的錯誤決定，對於美方損害中方利益的錯誤行為，我們會採取有力的措施予以反制，堅決維護自身的主權、安全和發展利益。」

這位發言人沒有說明將採取哪些反制措施。

(中時 )