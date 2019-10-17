福爾摩沙俱樂部成立 歐挺台陣線大串連 08:092019/10/17 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 面對北京施壓力道逐漸加強，歐洲挺台陣線大串聯，包括歐洲議會、德國、法國、英國等四大國會友台小組，昨（16）日聯合成立「福爾摩沙俱樂部」，強調跨國支持台灣，向施壓者說不。 (中時電子報) #福爾摩沙俱樂部 #歐洲議會 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 民族主義濫情反推遠兩岸 04:102019/10/13 時論廣場 「修民法 挺青年」陣線成立 促民法成年下修至18歲 11:372019/10/15 政治 《傳產》200萬俱樂部再添新兵，聯合大於每坪211~214萬元 15:402019/10/16 財經 電話門出現顯著進展 證人證實川普施壓烏總統 19:292019/10/16 國際 民陣召集人岑子杰旺角遇襲披血 頭部受傷送院治療 20:422019/10/16 兩岸 國際熱門新聞 韓人抵制Uniqlo？靠這招偷偷來 - 國際 與胡錫進對話 港抗議學生：示威扔原子彈也支持 - 國際 影》公路燒成火海 沙巴士汽車相撞35慘死 - 時事 禮尚往來 美要求陸官員通報在美接觸對象 - 時事 - 中央社 拜託別再用了！這渡假天堂竟抵制Google地圖 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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