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菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓(TD26)，發展緩慢。氣象專家吳德榮表示，依據電腦模擬顯示，今明(17、18日)比較有機會成颱，明天過後TD26往菲律賓呂宋島走，受地形、垂直風切增大影響，將更不利其發展成颱。但是，周日到下周二(20~22日)台灣迎風面降雨將增加，雨勢需進一步觀察，這種颱風、熱低壓會與東北風發展出共伴效應「有時候雨會滿大的！」

吳德榮在《三立準氣象》播報時指出，根據歐洲(ECMWF)系集模式50次的模擬顯示，除極少部分模擬路徑，指出TD26受西風帶導引，轉向東北並減弱變性之外；絕大部分模擬路徑是TD26無發展，被低層的東北風所導引，折向呂宋島、漸減弱、消失。與中央氣象局最新的「路徑潛勢預測圖」類似，對台灣無直接影響。不過，周日至下周二(20~22日)迎風面的降雨，有因此而增大的機率。

氣象局預報員李孟軒指出，熱低壓(TD26)是有可能與東北風產生共伴效應，導致台灣迎風面有更多水氣，但明天之後TD26所處環境變差，說不定還走到菲律賓呂宋島就減弱消失。目前的預報只顯示，周日東半部會有雨。

李孟軒說，受東北風影響，這周天氣都是各地早晚稍涼，中南部日夜溫差大，基隆北海岸及東北部有雨，可能有局部較大雨勢。

(中時電子報)