台中市副市長令狐榮達（左）代表市長盧秀燕頒發2019台中國際動畫影展競賽獎項。（盧金足攝）

2019台中國際動畫影展短片競賽首獎，由韓國金度亨導演《吉祥物輓歌》風光鍍金。（盧金足攝）

2019台中國際動畫影展國際短片競賽誰奪冠？「短片競賽首獎」由韓國導演金度亨《吉祥物輓歌》摘金，捷克導演達利亞科謝娃的偶動畫《女兒》則獲「學生短片競賽首獎」。廣受國內動畫界矚目的「台灣短片競賽」與「台灣學生短片競賽」首獎，分別由王登鈺導演《金魚》及楊子新導演《多幾咧？》獲得。

今年影展共來自88個國家及地區2201件報名參賽，初選60部入圍作品角逐10獎項和120萬元總獎金。其中，眾所矚目的「短片競賽首獎」由《吉祥物輓歌》獲得，也是影展自2017年開辦國際短片競賽以來，首度有國際影人親自出席領取首獎獎座及獎金50萬元。

副市長令狐榮達代表市長盧秀燕頒發「台灣學生短片競賽首獎」及「台灣短片競賽首獎」，分別由導演楊子新運用精準動畫語言的《多幾咧？》，以及導演王登鈺以富有野心及視覺震撼力的《金魚》拿下。

令狐榮達表示，除歡迎來自國內外動畫大師和動畫創作者齊聚台中，也欣見動畫影展規模一年比一年盛大，讓國內外動畫創作者視台中為動畫作品在亞洲曝光最重要舞台之一，也讓更多優秀的台灣動畫作品及創作人才推廣到全世界。

新聞局長黃國瑋頒發「觀眾人氣票選獎」給來自西班牙的《讓愛轉動》。他表示，這個獎項自今年影展期間，由觀眾票選自己最喜歡的電影，代表獎項獲得最多觀眾投票支持。

新聞局表示，「短片競賽」分別由《冬日雨林》和《塑膠袋驚魂夜》拿下「傑出創作獎」和「評審團獎」；在「學生短片競賽」組，《失速裂車》以創新技法和嫻熟的節奏掌握

，獲得鼓勵手法創新的「傑出創作獎」；重現七零年代香港都市風景的《風不太冷》則獲「評審團獎」肯定。捷克動畫《女兒》則以細膩、富有想像力的觀點，切入情緒複雜家庭關係，榮獲學生短片競賽首獎。

此外，「最佳兒童短片獎」由《風起的幸福》獲得，該片透過風箏傳達離別的感傷，獲得評審肯定。

頒獎典禮由藝人蔡燦得主持，包括台中市副市長令狐榮達

、新聞局長黃國瑋、台中市影視發展基金會執行長林盈志、2019台中國際動畫影展節目總監石昌杰、導演海蒙庫莫、導演麥斯海德勒、導演謝文明、導演薛佑廷、導演張徐展、香港影評人盧子英，及所有國際競賽入圍影人皆到場參加。

(中時 )