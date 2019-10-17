大陸官媒《新華社今發表題為〈既是縱暴者，也是施暴者──看看香港反對派議員的醜陋角色〉時評，指在反對派議員的阻撓破壞下，香港特區行政長官林鄭月娥16日在立法會發表施政報告無奈中斷，也令剛剛復會的立法會被迫休會，在全香港社會渴望止暴制亂、恢復秩序的關鍵時刻，這些言必稱「民主」的反對派議員們在本應理性議政的立法會毫不掩飾地露出政治暴力的面目，「他們不僅是縱暴者，也是施暴者。」

時評指出，當天立法會會議在反對派議員的謾罵、吵鬧中無奈休會，存心製造事端的無良政客看似達到了他們的目的，但是公道自在人心，人心也都有桿秤；「這些人拿著市民賦與的權力都在幹什麼，社會大眾透過今天這出鬧劇看得更加清楚了。」

時評稱，反對派把暴力手段延伸到立法會，就是在與街頭的暴徒裡應外合，任由香港政局持續混亂、社會秩序持續動蕩、民生之困持續深化，圖謀達到癱瘓特區政府，進而奪取特區管治權的目的，「在他們眼裡，何曾考慮過廣大市民的利益，何曾考慮過香港的未來。毫不客氣地說，這些職業政棍就是香港『立法會內的暴徒』，一體兩面。」

時評強調，修例風波攘擾至今，折射出香港社會深層次矛盾令人深思、亟待破題；多年積累的土地及房屋問題，是關係香港民生的重大命題，也是特區政府恢復社會穩定的關鍵，各方面都期待特區政府在住房政策上有更好舉措、更大作為；為積極回應市民訴求與期待，土地、房屋政策也成為今年施政報告的重點內容，然而，反對派議員顯然不想香港社會回到正軌，立法會在遭暴徒闖入破壞3個月後重開，被這些政棍視為新舞台，再度上演起拙劣、無恥的政治表演。

「無論是街頭的還是議場內的，如果暴力行徑不能被遏止，社會動盪和撕裂持續惡化，香港經濟發展和民生改善就永遠只是水中之月，矛盾和問題的解決將繼續延宕，香港只會進一步走向沉淪。為謀一己私利而不惜犧牲香港社會整體利益和廣大市民安全福祉，反對派議員必須對他們無恥政治操弄造成的嚴重後果負責。」

時評呼籲，香港社會各界和廣大市民當以守護共同家園為己任，一道撕掉反對派政客的醜陋面具，還香港以風清氣正、政清人和，絕不能讓那些「政治暴徒」一再綁架香港、霸凌香港！

(中時 )