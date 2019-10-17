巴基斯坦發生了一起極為荒唐的寵物咬人事件。有一名電工想討要當時替人建造宗教建築的酬勞，卻不想雇主竟關門放「獅」，令該名男子慘遭獅子狠咬。所幸當時有人聽見男子的哭喊求救，才令男子逃過死劫。根據報導，這名惡質的雇主已以殺人未遂起訴。

據《獨立報》報導，拉扎(Ali Raza)雇用了拉菲克(Mohammad Rafique)替拉哈爾(Lahore)一處會堂進行工作。然而當工作完成後，拉扎卻向拉菲克表示酬勞擇日再付。由於拉扎一再拖延給付工資的時間，最後拉菲克忍不住上門理論。卻不想拉札竟然將家養的獅子放出，令拉菲克當場遭到獅子襲擊。拉菲克表示，當時他的雇主與其他三名男人都沒有伸出援手幫助他，是後來有路人聽到他的哭喊才讓他倖免於難。

據當地報導表示，一開始拉菲克並沒有提出告訴，因為拉扎承諾會賠償醫藥費等事宜，然而他再次食言，才令拉菲克氣得提告。目前拉扎已遭到當地刑法的殺人未遂，遭到起訴。

(中時電子報)