PTT網友分析。

國民黨總統參選人韓國瑜在媒體民調上長期落後於總統蔡英文10%左右，令長期跟隨著韓國瑜的韓粉們感到不解，明明身邊追隨韓的人這麼多，民調卻不見起色，連韓國瑜本人都說「民調是冰冷冷的數字，民心才是熱呼呼的感情」，強調不要太在乎民調結果。

但對於民調結果，網友卻有不一樣的說法，在PTT上有網友發文表示，所謂民調的基礎就是在所有選民中公正隨機的抽取足夠的樣本，以中立的題目達到客觀的調查結果；但如今的民調，卻因為韓國瑜的支持者而造成「品牌崩潰」的現象。

網友表示，現在媒體民調的狀況可能比半年前民進黨初選時更加劣化，民調「喪失全面一致的信心」，呈現綠營支持者瘋狂支持、藍營支持者卻陷入「沉默螺旋」，藍營方會認為「反正都是假民調，何必浪費時間去答？」有的選擇拒訪、有的否而去投未決定，進而造成蔡英文支持度方狂上揚、韓國瑜民調持續低迷的「結果」。

但儘管民調環境如此險峻，蔡英文卻只能維持10%左右的優勢，網友認為，在韓粉鐵票「拒絕表態」後，仍僅有一成的落後，這表示韓國瑜在中間選民的支持度其實是相當有實力的。

(中時電子報)