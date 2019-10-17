難道東區最強後場組合將在「綠衫軍」塞爾提克出現了嗎？《Scoop B》記者布蘭登羅賓生爆料，塞爾提克打算透過交易，用傑倫布朗、史馬特與朗福德3人去跟巫師換回明星後衛畢爾，來跟肯巴沃克組成新球季東區最強大的後場組合。

儘管巫師先前提供畢爾3年1.1億美元續約條件，卻被畢爾以不急著續約為由拒絕，也讓外界感覺到畢爾沒有長留巫師打算，熱火率先傳出考慮招募畢爾，如今塞爾提克總管安吉更打算，一口氣拿出3名綠軍球員當作交易畢爾的籌碼。

其中包含2016年探花傑倫布朗，根據《Yahoo Sports》記者海恩斯爆料，塞爾提克提供布朗4年8000萬美元續約條件，卻被布朗拒絕了，因為他想要爭取更高薪的續約，假如雙方沒法達成協議，布朗將於明年夏天成為受限制自由球員。

所以塞爾提克總管安吉才願意拿出傑倫布朗、史馬特與朗福德3人，當作爭取畢爾加盟籌碼，畢竟畢爾上季打出生涯代表作，無論是場均得分(25.6)、助攻(5.5)與籃板(5.0)皆創生涯新高，還打滿82場例行賽，接著就看巫師要不要放人了。

(中時電子報)