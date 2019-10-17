大陸自主三代核電技術華龍一號再傳捷報。中核集團表示，華龍一號16日在福建漳州開工建設，這是由中核集團建設的第五台華龍一號核電機組，顯示華龍一號批量化建設正式開啟。

華龍一號是大陸具有完整自主智慧財產權的三代核電技術，滿足全球最新核安全標準，是大陸核電創新發展的重大標誌性成果，對於大陸實現由核電大國向核電強國的歷史性跨越具有重要意義。目前，中核集團華龍一號國內外4台示範工程進展有序，是全球唯一按照計畫推進建設的三代壓水堆核電工程。

中核國電漳州能源有限公司是由中國核能電力股份有限公司控股的綜合性能源公司，作為項目業主，負責漳州核電專案的投資、建設及運行管理。漳州核電廠規劃建設6台百萬千瓦級第三代核電機組，一期工程2台機組採用華龍一號技術。漳州核電廠一期工程是在參考電站基礎上進行了多項設計改進和優化，進一步提升了機組的安全性和經濟性。

(旺報 )