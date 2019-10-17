光復新村位於台中市霧峰區，歷經省府精省及921地震，除市府文化局於105年、106年編列經費修復部分房舍外，市府社會局亦扶植國內外非政府組織於INGO中心駐點服務，提供辦公、會議、訓練及舉辦活動空間。社會局長彭懷真強調，將持續活化光復新村，評估發展為文化創意園區、青年共好聚落、志工之都推廣中心及身心障礙者共生社區。

市議會16日舉行第3屆第2次定期會第4次會議，市議員黃守達、張滄沂、黃仁均關心光復新村的未來發展。

社會局長彭懷真表示，目前進駐光復新村的單位營運狀況不錯，未來將規劃現有管理的13間房舍與精武分館5、6樓連結，提供相關團體進駐，也將邀請霧峰具規模的朝陽科技大學及亞洲大學，討論是否有意以光復新村為基地進行大學社會責任計畫，並評估發展文化創意園區、青年共好聚落、志工之都推廣中心及身心障礙者共生社區的可能性。

彭懷真說，目前進駐光復新村的單位包括台中市政府消防局搜救犬隊、德國聯邦救難犬協會BRH、德國國際搜救隊ISAR、亞洲大學國際NGO研究中心、社團法人台灣畫話協會、財團法人尤努斯基金會、國際外科學會亞太總會及台中市羅莎莉亞國際同濟會等8個。

市府也於光復新村舉辦多場教育訓練、展覽及活動，如霧峰學展覽、國際援助展、大台中建築師公會公益春遊活動、用一杯茶看見南亞、一日印度村、「立足台中胸懷世界」國際青年志工成果展等，吸引許多民眾前往參加。

此外，原住民族事務委員會主任委員林益陸也表示，未來將在光復新村建置原住民文物據點規劃原住民主題意象陳列區、商品展售區、文化表演區等。

(中時 )