國民黨2020總統參選人韓國瑜昨展開傾聽之旅，與恆春旅宿業者座談，其中有名民宿業者批蔡政府把他5、6年來辛苦經營的積蓄，就在2、3年內全部還回去，他高喊「我們要陸客」，當地業者都以熱烈掌聲，似乎說中許多人心聲。對此，有評論指出，去年底國民黨在九合一選舉大勝，兩岸關係出現曙光，今年上半年觀光業回溫，可惜好景不長，原因出在哪大家都明白。該評論認為「還我陸客」實現不難，唯有韓國瑜與選票能做到。

韓國瑜傾聽之旅選擇從恆春半島出發，針對近年來雪崩式崩跌的觀光產業與在地業者進行座談，業者也針對交通、觀光、產業及醫療發言。有名民宿業者表示，馬英九擔任總統時期，賺錢像賺水，恆春民宿瞬間崛起。但他說他從過去3間民宿，到這個月結束到沒半間，直呼蔡政府厲害，把他5、6年來經營的積蓄全部還回去。他高喊「我們要陸客」。據《中評社》評論指出，這句話也顯示出，業者知道誰能幫助實現。

該評論指出，國民黨去年在九合一選舉大勝，兩岸關係曾出現曙光，今年上半年觀光業也回溫，但好景不長，原因大家都了然於心，這是民進黨及其支持者再怎麼黑韓，都掩蓋不了的事實。該評論稱，這句「還我陸客」要實現不難，但唯韓與大家手中的選票能做到。當兩岸關係回到和平發展的軌道，陸客赴台旅遊便能恢復正常。

(中時電子報)