台中市服務車隊共8家，車輛數超過4000台，透過敬老愛心卡補助部分乘車金額，讓長者及身心障礙者搭車更方便，同時帶動計程車產業永續經營。（台中市交通局提供／盧金足台中傳真）

台中市敬老愛心卡持續擴大計程車合作，市府交通局長葉昭甫宣布，敬老愛心卡除原有的台灣大車隊、大都會車隊、台中衛星車隊、怡美無線車隊、飛狗無線車隊、國通無線車隊及永隆無線車隊可搭乘使用外，即日起中華大車隊也加入合作行列，可提供服務的計程車數超過4000台，長輩及身心障礙者搭車更方便。

交通局長葉昭甫表示，中華大車隊已有200台計程車安裝刷卡設備，即日起正式上線服務，目前全市服務車隊共8家，車輛數超過4000台，透過敬老愛心卡補助部分乘車金額，讓長者及身心障礙者搭車更方便，帶動計程車產業永續經營。

搭車專線除既有的大都會衛星車隊(55178手機直撥、04-4499178市話直播)、台灣大車隊(55688)、台中衛星車隊(04-22465555)、飛狗無線車隊(04-22878888)、怡美無線車隊(04-24366666)、國通無線車隊(04-23758383、0800-058383)、永隆無線(04-23751234、0800-053579) 外，持卡人可撥打中華大車隊(04-25311222、0800-530999)，或下載車隊APP叫車縮短等候時間。

交通局表示，為確保持卡人權益，以敬老愛心卡搭乘計程車，請先撥打電話預約，上車時由駕駛人員確認票卡點數，每趟次補助50點，剩餘不足款由持卡人自費加值錢包扣除及自付現金；請勿在路邊攔車，以免搭到未建置敬老愛心卡刷卡設備的計程車。此外，為核對乘車軌跡，每趟次補助50點，一趟車資只能使用一張敬老愛心卡，不能同時使用多張卡片合併補助。

交通局呼籲，敬老愛心卡限本人使用，不得轉讓或轉借他人使用，交通局對於異常大數據皆進行查核，並要求司機配合提供冒用的票證資料，若查獲屬實，持卡人將被停權，請留意自身權益。

(中時 )