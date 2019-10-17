網友留言。（摘自批踢踢網頁）

對於國民黨總統參選人韓國瑜的選情面臨崩盤危機，資深媒體人趙少康看不下去，怒嗆韓粉腦袋有問題，選舉就是要去拉攏或是接納非蔡陣營的人，怎麼到處在幫韓國瑜製造敵人！說到激動處，趙少康還拍桌痛批，讓網友大驚，趙少康是崩潰了嗎？

對於韓國瑜選情，費鴻泰在政論節目《少康戰情室》上表示，韓國瑜自己都在講，目前的確是輸的，但他認為只要輸10%都還有機會，更拜託韓國瑜的支持者，應該去拉攏或是接納非蔡陣營的人，因為大家是希望韓國瑜贏呀！韓要贏，策略就要不一樣。

趙少康也順著費鴻泰的話說下去，他直稱韓粉為這些傢伙！痛批假如說這些傢伙、這些人支持韓國瑜，然後又排斥其他人來支持韓國瑜，腦袋壞掉呀！趙少康說這話同時，還拍桌一下，顯示其心情的起伏和不滿。趙少康更表示，這些人腦袋的壞掉啊！到選舉時，當然所有的票都要啊！哪有票不要得，這根本是在害韓國瑜嗎，腦袋有什麼鬼呀！

對於趙少康的發言，網友於批踢踢發文表示，「想看崩潰潮」、「老宋再出馬說不定可以拼第二」、「崩潰了嗎」！

(中時電子報)