為了全力留住上季奪冠功臣之一的席亞卡，暴龍可說誠意十足，根據《Yahoo Sports》記者海恩斯17日爆料，席亞卡跟暴龍將於22日之前，達成一份頂薪續約協議，暴龍更給了席亞卡4年1.3億美元或5年1.7億美元兩種頂薪續約選項。

從暴龍提供的續約條件中，可以看出他們多麼渴望留下席亞卡，畢竟目前2016年選秀進入NBA的球員當中，只有七六人後衛班西蒙斯、金塊後衛莫雷兩人拿到頂薪續約，席亞卡當然希望自己趕緊完成續約，繼續幫助衛冕軍暴龍爭冠。

「我把續約談判全都交給經紀人處理，我愛多倫多，我愛這裡，我絕對希望我們把續約事件趕緊搞定，」席亞卡說，「老實講我並不關注這些，我不想讓人感覺我太謙虛，只想努力讓自己變得更好，等我回到籃球場上，我會證明自己。」

不過尋求衛冕的暴龍，新球季面臨相當嚴苛的考驗，畢竟里歐納德跳槽快艇，丹尼格林也去了湖人，上季奪冠主力陣容僅剩席亞卡、羅瑞、馬克蓋索、伊巴卡、范維利特等人，先前也遭爆料，假如暴龍上半季戰績低迷，就可能提前擺爛。

(中時電子報)