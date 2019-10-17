今年，是台灣電影最好的時代，也是最壞的時代。壞的是，今年金馬獎因兩岸三地政治因素介入，徒增遺憾，好的是今年台灣有多部新銳導演的電影作品上映，表現令人驚豔，即將在18日上映的《聖人大盜》即是其一。浪琴表（Longines）支持台灣電影，贊助《聖人大盜》劇中角色佩戴不同款式的腕表，並在昨日包場招待VIP和經銷商看電影，以行動力為台灣電影發聲。
《聖人大盜》是全球第一部以區塊鏈商戰為主題的電影，與浪琴表營造的追求先進科技、不斷求知精進的品牌形象不謀而合。參與演出的曹晏豪、賴雅妍、曾志偉、曾之喬及高英軒，在劇中依角色的設定配戴不同款式的浪琴表，不僅鮮明地詮釋每個人物的特質，同時也展現浪琴表商品的豐富性與多樣性。
其中浪琴表最經典也最代表性的巨擘Master系列腕表，由在戲中飾演企業家的曾志偉和飾演金融署署長的高英軒詮釋，昨日浪琴表VIP包場首映會上，浪琴表還特別致贈一只巨擘腕表給曾志偉，推崇他在電影上的貢獻。
(中時 )
#聖人大盜
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