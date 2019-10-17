國民黨總統提名人韓國瑜「被罷免」的聲音有減緩趨勢？據昨日民調顯示，罷免韓國瑜的民調贊成的51%，不贊成部份也多達41%。對此，身為韓粉的前帶團導遊就表示，「人民盼韓有如大旱望雲霓」，更強調「民調可以作假，民心遮掩不住」。

據《綠黨》今所公布最新民調顯示，昨(15日)韓國瑜向高雄市民請假後，當晚對高雄市民所做最新民調，結果顯示，非常贊成41.7%、有點贊成10.1%，不太贊成17%、非常不贊成24.5%，無明確意見僅6.7%。且同份民調另調查「總統選情」民調，結果則顯示，民進黨總統蔡英文支持度53.6%，韓國瑜獲得29.6%，但未表態部份，則有16.9%，韓蔡雙方差距達到24%。

「貝勒爺開炮」在臉書PO文稱，「綠營執政，視百姓如芻狗。終於有人苦民所苦，揭竿而起，從國境之南一路北伐」。且當年蔣(中正)校長以黃埔軍校千人之眾，誓師北伐，逐一掃除軍閥，全國一統。

對於韓國瑜民調低，貝勒爺說，韓國瑜擁有半壁江山、16座城池(藍營縣市)、百萬庶民部隊(韓粉)，「人民盼韓有如大旱之望雲霓。這股氣勢只有瞎子才看不到」。並強調，「民調可以作假，唯民心遮掩不住」。

(中時電子報)