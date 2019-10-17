琉球當地超商特製歡迎字牌迎接韓國瑜。(林宏聰攝)

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅17日從小琉球出發，上午分別拜訪農、漁會，中午接著將到潮州舉辦高鐵及高捷南移座談會，下午還會到瑪家鄉舉行固本會報，所到之處，仍有不少鋼鐵韓粉一路跟隨，讓韓流威力持續席捲屏東。

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(中時 )