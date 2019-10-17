看好數位經濟與虛擬貨幣的發展，以及台灣的青創實力，中環集團前幾年便已投資「聖人大盜」導演徐嘉凱，如今搭配10月18日電影上映，集團經營的TSUTAYA BOOKSTORE 書店和WIRED TOKYO餐廳也特別與SELF TOKEN合作，擴充觀眾的沉浸式體驗。

本屆金馬獎以電影「聖人大盜」入圍最佳新導演的徐嘉凱，打造以「區塊鏈」為主題的新創電影，更具話題的是徐嘉凱導演所提出的「SELF 沉浸式娛樂生態系」，電影中透過虛擬貨幣SELF邀請觀眾加入劇情，將電影故事在娛樂消費市場中重現，鍵接虛擬與現實，加深「沉浸式體驗」的共享。

10月18日起至11月23日，於TSUTAYA BOOKSTORE台北信義店與台中市政店，及店內餐廳WIRED TOKYO，皆可持SELF消費。除此之外，對想體驗使用SELF的玩家，期間內於書店和餐廳門市消費滿300元，掃碼註冊完成EvenToken贊助通錢包，即可獲得10個SELF（送完為止）。

另外，TSUTAYA BOOKSTORE信義店也於10/1起舉辦《聖人大盜》主題書展，購買書展指定書籍的消費者即可獲得《聖人大盜》電影海報一張，獲本屆金馬獎入圍最佳新導演的徐嘉凱也將於10/26下午2點至4點現身TSUTAYA BOOKSTORE信義店舉辦快閃簽名會。

(工商 )