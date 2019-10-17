國外有一名「孝子」由於太想念離世的母親，竟在母親下葬40天後挖開母親的墳塋，將母親帶回家中。直到被他的親戚發現此事才曝光。這件事驚動了村里的人。事後，警方表示，該名男子患有嚴重的精神疾病。

孝子太思念母親 竟將埋40天母「挖墳帶回」(影音/取自Tribunnews.com youtube)

據《雅加達郵報》報導，這件事情發生在印尼的東爪哇省(East Java)一個名叫巴杜爾(Batur)的村落。由於孝子納西爾(Nasir)太想念一個多月前逝世的母親，竟從自己住的巴杜爾跑到埋葬

母親的長眠之地，將已埋葬40天的母親遺體挖出，帶回家裡。納西爾害怕這件事遭人發現，還特地將母親放進麻袋中。就這樣，納西爾與「母親」度過一段時間，直到他的親戚阿明(Amin)來訪時才發現這件有點驚悚又令人難過的事情。阿明表示，這件事之所以能神不知鬼不覺，主要是因為納西爾母親的長眠之地位於森林當中，平常鮮有人涉足。

據警方審訊後表示，納西爾表明自己是因為太想念母親才把她「帶」出來陪伴他。而警方也證實納西爾患有嚴重的精神疾病。

(中時電子報)