貓咪臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部CrazyCat club」遭惡意檢舉下架，卻被質疑是韓粉所為，引發議論。對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千諷刺表示，乾脆把全天下所有做壞事的人都說成是「韓粉」。

「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」擁有60萬粉絲人數，未料遭惡意檢舉下架，在地深蹲協會理事長曾柏瑜發文表示，因蔡總統去拜訪動物醫院，卻被造謠動用上百人力帶貓看診，她稱有韓粉檢舉貓咪社團，讓「貓咪也瘋狂俱樂部」消失。對此，蔡英文昨發文表示不好意思，並說可以有不同的政治立場，但不要因立場不同就隨意殃及無辜。

對此，孫大千在臉書撰寫「乾脆把全天下所有做壞事的人都說成是『韓粉』好了！」一文。他問及，究竟有什麼證據，證明出面檢舉貓咪社團粉專的人是韓粉？有沒有可能有人冒充韓粉，栽贓嫁禍給韓粉？若把這件事推到韓粉身上，造成60萬貓迷大反彈，真正得到好處的人究竟是誰？這位出面把責任都推給韓粉的人士，有沒有特定的政治色彩呢？刻意把韓粉塑造成為不理性的瘋狂支持者，來打擊韓國瑜，究竟誰才是最大的獲利者呢？

孫大千最後問，以後是不是也可以把網路上很多失控脫序的酸民惡行，都推給是「英粉」所為？

(中時電子報)