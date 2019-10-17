大陸名主持人朱丹與男星周一圍結婚2年，育有一女，不過其實她曾有一段一年的短命婚，卻也因此成為酸民調侃的目標，甚至酸她會離婚，而朱丹昨(16日）則在微博公布網友的留言截圖，並發文嘆：「請善良...」。

朱丹上傳多張網友惡評截圖，並發文：「雪一直在下…請善良。」只見網友毫不留情酸她會離婚「反正這也是朱丹二婚了」、「弄得朱丹整天瘋瘋癲癲，周這麼陰險的人皮笑肉不笑的，就只找看門狗而已」、「離婚預定」。

儘管往上酸言酸語，不過其實也有網友留言送暖，釣出朱丹感動回覆：「讓我們走自己的路，把惡毒的人甩身後...」，還有人建議把她把評論功能關閉，對此，朱丹則說：「關了就發現不了一些溫暖的鼓勵了...少看就好了。」

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朱丹微博全文。（圖／取材自朱丹微博）

(中時電子報)