近日台東發生幾起綠鬣蜥遭路殺，生態工作者擔心此外來入侵種動物已在台東野外建立穩定族群，不過，台東林管處委託專家調查結果，並未發現綠鬣蜥巢穴及其它個體，研判應該尚未有穩定族群，但仍會與縣府農業處合作，在族群未擴大前進行緝捕。

東海岸台11線台東富山往都蘭路段，1年來已發生3起綠鬣蜥遭路殺事件，更有生態工作者在該路段半山腰捕獲1隻母蜥，他們擔心外來種的綠鬣蜥，在台東已有穩定族群，恐對當地生態造成影響，台東林管處獲報後，原本已經要成立獵蜥大隊進行移除。

不過，林管處表示，經委託專家在水往上流、東河等地區調查，完全未發現綠鬣蜥行蹤，也沒發現其巢穴，至於遭路殺的綠鬣蜥，為較大個體，可能是被棄養的零星個案，因此初步研判，綠鬣蜥在台東還沒有穩定族群。

綠鬣蜥，10多年前從中南美洲引進國內當寵物，幼蜥外型可愛而被大量飼養，成年體長可達到2公尺，草食性食量卻驚人，被棄養後在野外繁殖，會吃農作物，打洞破壞河堤，讓農民傷透腦筋，甚至對原生種蜥蝪生態造成威脅，台灣多縣市已淪陷，台東林管處強調，會與縣府農業處合作，趁族群未擴大前進行獵捕。

(中時 )