黃枝福的兒子黃信誌在漁會工作，表示現在很多漁民快活不下去，民心思變。（林宏聰攝）

韓國瑜16日夜宿小琉球，人潮爆棚；不少漁民聽到韓國瑜要來夜宿，特地改到星期四才出港，一定要留下來「等一個人」，只有人潮3年一科的「迎王爺」廟會可比擬。小琉球騰風宮主委黃枝福特地為韓國瑜明年的選舉抽籤，抽中一支上籤。

抽中的籤是「乙亥」籤「桃花女流勃太歲」，籤詩寫道：「長江風浪漸夕靜，于今得進可安寧；必有貴人相扶助，凶事脫出見太平。」求功名為「登科」。黃枝福說，騰風宮主祀大眾千歲，是小琉球白沙尾信仰中心；韓國瑜為了中華民國參選總統，第一次到小琉球，他因此特地為他求籤。

他向大眾爺問道：「這次韓國瑜要參加總統大選，有沒有辦法中選？」抽到了第6枝籤，就是這支籤。他說這是支好籤，代表一路上可化險為夷，並有貴人相助，最後逢凶化吉得到功名。

黃枝福的兒子黃信誌在漁會工作，負責輔導漁民，也是名「鋼鐵韓粉」，在工作電腦營幕上也貼著「禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走」。他說，爸爸因為很擔心中華民國，所以才會為韓國瑜求籤。

他說，漁民現在真的水深火熱，之前什麼事情都可以陳情，但現在漁業三法很嚴苛，隨便一犯錯就會被罰；漁權也限縮，漁民不知道該去哪裡捕魚，國家愈弱，別人愈會欺負你，看到很多漁民快活不下去，所以真的民心思變，希望韓國瑜當選能有所改變。

(中時 )