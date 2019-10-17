鄉下地方容易發現少見的野生動物，但要是沒見過，且體型又龐大，還是離遠一點為妙。就有一名網友日前在稻田裡看一條身上花色很像鯉魚的魚，他認為是「稀有魚種」，於是拍下照片PO上網問網友：「這是什麼魚？」，不料網友看到照片紛紛驚嚇留言：「快逃啊！」
原PO在臉書「爆笑公社」上傳照片問網友「這是什麼魚？長那麼漂亮…」。照片中可見，這條身上有紋路的「稀有魚種」，潛伏在稻田的水裡，看似非常巨大，大部分網友一看照片就知道是條大蟒蛇，嚇得驚呼：「還不趕快跑！」、「你還在嗎？」、「 會被吃掉的感覺。」
有網友見原PO把蟒蛇誤當魚，笑的調侃：「這種魚叫『蟒魚』」、「是水泡太久的蚯蚓」、「抓回家配中藥煮來吃，可以吃很多天」。
行家網友一看就認出這是「緬甸蟒」，主要分布東南亞地區，主要出現在草原、灌木林、濕原、林地及河谷等地，也是個游泳高手。
(中時電子報)
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