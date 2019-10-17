昨日國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜在與高雄告假後，展開首日的「土地傾聽之旅」，第一站來到屏東、小琉球，而在晚間韓國瑜在小琉球與當地民眾在廟前開講，交流民意。

討論中，有位來自高雄鳳山的支持者表示，來到小琉球的民宿後想開電視看韓國瑜的行程，卻發現當地的第四台似乎沒有中天？但當場被當地民眾指正，沒有這回事；而她話鋒一轉，表示別人都說「中天在霸凌大家」，但是現在十幾個媒體都在攻擊韓國瑜，卻只有中天在幫韓說話，怎麼會是中天霸凌別人呢？應該是反過來才對。

該民眾表示，為什麼總統要選韓國瑜？其實就很簡單的八個字：國家安全、人民有錢，她表示她是外省人第二代，父親隨著軍隊來到台灣，當父親終於回到位於大陸的故鄉時，看到祖母的墳墓時，哭得像小孩一樣，這就是因為戰爭所造成的天人永隔，就如同韓國瑜說的一樣，「戰爭中沒有贏家」，所以一定要相信韓國瑜，可以將我們帶離戰爭、為我們帶來和平。

(中時電子報)