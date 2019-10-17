倉促撤離 美軍自炸敘境打擊IS總部 09:522019/10/17 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 土耳其部隊10月16日轟炸敘利亞東北部哈塞克省（Hassakeh）艾因角（Ras al-Ayn），冒出陣陣濃煙。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美軍秀拳頭，出動了F-15戰機與「阿帕契」（Apache）直升機等軍武捍衛敘境據點，但土耳其支持的敘利亞部隊仍節節進逼。在美國總統川普緊急下令，倉促要求當地美軍撤離的狀況下，軍方為了避免反伊斯蘭國（ISIS）總部落入對方手裡，16日已自行加以炸毀。 (中時電子報) #ISIS #土耳其 #敘利亞 #庫德族 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普對敵大放送 美在中東目標全毀 09:122019/10/08 國際 天啊！背棄庫德族有理 川普帳算到二戰去 09:032019/10/10 國際 交換！要土別打庫德族川普願賣F35 11:252019/10/10 軍事 土手握美50核彈 成談判大籌碼 09:312019/10/15 軍事 說背叛太沉重 美與庫德族3迷思 10:202019/10/16 軍事 軍事熱門新聞 美F22 F35教練機 波音T7A紅鷹低空高速震撼 - 軍事 南韓擬興建大型航母 噸位較陸現有2航母略高 - 軍事 「中國飛碟」超級大白鯊直升機遭美專家質疑 - 軍事 打造自製戰機KF-X 韓面臨挑戰 - 軍事 國防部：國軍動員部隊約32萬人 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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