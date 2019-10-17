儘管美軍秀拳頭，出動了F-15戰機與「阿帕契」（Apache）直升機等軍武捍衛敘境據點，但土耳其支持的敘利亞部隊仍節節進逼。在美國總統川普緊急下令，倉促要求當地美軍撤離的狀況下，軍方為了避免反伊斯蘭國（ISIS）總部落入對方手裡，16日已自行加以炸毀。

(中時電子報)