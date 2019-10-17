台東民眾黨15日通過第2波區域立委提名名單，原本只有藍綠對決的台東縣，出現「刺客」陳允萍，陳允萍是政部移民署台東縣服務站專員，曾參選台東縣議員，創立台東縣外語通譯協會，透過助在台灣這片土地上語言不通的人們，他強調要翻轉藍綠侷限，給台東民眾多一個選擇機會。

陳允萍表示，他欣賞柯P的率真，他自己也是個有話直說的人，盼望他的出線能夠讓台東人有更好的選擇，重新洗滌台東的政壇長久以來停滯不進的結構，改變中央政府對於台東的交通、醫療、觀光與農業等重大議題之政策方向。

今年50歲的陳允萍是一個土生土長的台東人，擔任27年的公務人員資歷，也讓他最了解基層的需要。因長期服務全國外來人口輔導事宜及司法改革倡議，與全國的新住民及司法改革相關的協會團體關係緊密，堪稱台灣司法通譯弱勢族群的代言人及新住民守權益護神。

在藍綠對決情況下要如何勝選，陳允萍說，3人參選平均要拿超過1萬8千票才能勝選，人民已經厭倦藍綠，要以民眾需求為基礎，民意才是最重要的，希望台東選民能有一個新選擇，讓台東有機會可以改變，也讓他可以進入國會督促政府、幫台東的鄉親創成更美好的生活環境。

至於競選總部及幕僚是否齊備？陳允萍笑著說，競選總部還不知道在哪，幕僚則只有老婆及2隻狗，他想打一場不一樣的選戰，選票在人民手中，相信選民會選出會認真做事的候選人。

陳允萍23歲甫踏出社會第一份工作便是公務人員，初任公職即在台東任職為基層外事警員服務外來人口的工作，後靠自我進修與努力，以第一名成績考取中央警察大學外事警察研究所在職進修班，畢業取得法學碩士學位後，多次放棄能夠升遷的機會，至今已27年仍執著在其崗位上為台東的鄉親故里服務。

(中時 )