北市信義區新仁里長吳建德17日出席都審會，抗議大巨蛋都審未公開透明，最後因為會議進行審議其他案件，吳被警方帶離現場。（張立勳攝）

大巨蛋案14日都審有條件通過，都審會17日將確定通過會議紀錄，北市信義區新仁里長吳建德到場抗議，會議沒有尊重委員發言，主席強度關山通過，批評若主席能決定幹麻還開會。會議主席強調，當天決議內容經主席裁示後即已生效。

都審會通過大巨蛋惹議，外界不滿擔任會議主席的北市都發局長黃景茂無視部分委員反對，強度關山將全案修正通過，質疑市府到底在急什麼，市長柯文哲口口聲聲說要「安全的蛋」，這就是市府對大巨蛋的把關嗎？

都審會今早確認14日大巨蛋審議，吳建德到場提出抗議指出，那一天亂轟轟的，沒有尊重委員發言，最後由主席當場決定通過，若主席能決定，幹麻還開會？柯文哲說要交給專業但根本沒有。

吳建德說，任何委員沒有必為了2000元車馬費背書大巨蛋50年安全，上次會議覆誦但委員都走光了，抨擊公開透明不是這樣做的。

議員林亮君助理則到場質疑，當天是共識決還是多數決，質疑大巨蛋都審過關沒有效力，主席指示會後再把相關條文提供給議員。

主席當場宣告，當日會議所做決議都經充分徵詢與會委員意見，並詳加確認後裁示，一切公開透明，該決議由主席口頭宣布後再複誦周知，會議決議內容已生效，並無爭議。

不過，吳建德說，開會時沒有宣布要表決，要有表決程序不應把沉默當作多數，若仍然確定決議生效，「反正就是不要面子就對了」。

隨後，都審會進行今日南港專案等審議案，吳建德登記發言指出，會議程序公不公平不能讓別人質疑嗎？主席的表決用3秒鐘就快速通過，把沉默的大多數委員算進去這樣對嗎？現場氣氛一度相當緊張。

由於吳建德發言與今天審議案無關，主席要求維持會議程序秩序，最後吳被警方帶離會議現場。

(中時 )