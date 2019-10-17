一名宜蘭來的支持者「突破重圍」，擠到韓國瑜身邊要求合照，他親切地停下腳步滿足粉絲需求。（林宏聰攝）

韓國瑜17日小琉球行，上午參訪位於小琉球碼頭的昇恆昌免稅店，許多觀光客看到他，都開心高喊「韓國瑜耶！」隨即要拿出手機和他合照，不過因免稅店內禁止攝錄影，被工作人員制止。

參觀二樓菸酒區時，記者問他「今天要買免稅煙嗎？」、「會不會超買？」他愣了一下，才意識到記者是在指總統專機私菸案，面帶微笑揮揮手，沒有答話。

(中時 )