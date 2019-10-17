美國國務院亞太助卿史達偉今天出席參議院聽證會，再次批評大陸霸凌台灣，並指北京行徑破壞兩岸現狀。史達偉也在書面證詞指出，將持續依據台灣關係法深化與台灣的關係。

美國參議院外委會東亞及太平洋事務小組今天舉辦聽證會，檢視去年生效的「亞洲再保證倡議法」（Asia Reassurance Initiative Act, ARIA）實施情況。美國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）今天出席聽證會報告，並接受參議員提問。

史達偉在口頭報告中指出，對於大陸霸凌台灣行徑，例如在經濟方面施壓、限制台灣國際空間、及挖角台灣邦交國等，美國已多次表達關切。史達偉表示：「這些行為破壞讓台海兩岸受惠數十年的現狀。」

為了深化與台關係，史達偉表示，美方透過美國在台協會（AIT），近日舉辦首屆「美台印太區域民主治理諮商」，雙方並於7日在台北共同舉辦首屆「太平洋對話論壇」，以協助避免台灣邦交國落入北京債務陷阱。

由於大陸利誘，台灣上個月接連失去索羅門群島、吉里巴斯兩個太平洋邦交國，引發美方高度關切。參議院外委會隨即在9月25日無異議通過「台北法案」，要助台灣鞏固邦交，美國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）也依據台灣旅行法，在本月初訪問台灣。

史達偉在書面證詞中表示，台海和平穩定符合美國長遠利益，美方也依據台灣關係法，數十年來支持台灣擁有足夠防衛能力。史達偉說：「我們會持續支持台灣（國防）擁有有效威懾力，並會按照ARIA規定，以中華人民共和國目前及未來可能造成的威脅，來量身打造。」

針對外界宣稱，美國對台軍售違背美中八一七公報，史達偉也在書面證詞中駁斥。

他表示，近期有關美中三公報的解密文件顯示，時任美國總統雷根（Ronald Reagan）在1982年8月17日、八一七公報簽署當天寫道：「簡而言之，美方減少對台軍售的意願，完全端視大陸是否持續承諾，以和平方式解決台灣與中華人民共和國間的分歧。」

雷根也在解密文件中強調，美方「提供給台灣武器的品質及數量，須完全端視中華人民共和國所造成的威脅。」

為了滿足台灣國防需求，史達偉指出，美國行政部門光在今年，就核准並通知國會總額超過100億美元的可能軍售案，以維護台海和平穩定。

(中央社)