由錢人豪執導，李康生、王陽明、鄭人碩、李李仁、春風等人共同演出的國片《海霧驚濤駭浪》，演員陣容男性賀爾蒙炸裂，而在片中要孤身鬥智、角力，對抗這群男船員們的神祕女主角，竟是金鐘視后柯佳嬿！據知她這回是臨陣接演，一開拍就是落海戲，且戲分百分之99都在狂風暴雨中拍攝，全身沒有一天是乾的。

柯佳嬿（左起）被救上岸，和李李仁、灰熊、連凱等一幫船員互有心機。

柯佳嬿飾演一位落海被救上船的女子，必須身處在整艘全是男船員虎視眈眈的船上，彷彿進了海上監獄，錢人豪透露：「她要演出為求生存的打戲、還要被調戲，環境不好又全身溼又熬夜，相當辛苦，但她從來沒有抱怨過。」加上片中有做動畫特效CG，還要對著綠幕演出，相當考驗演技跟體力。

因電影這陣子都在高雄拍攝，柯佳嬿平均每兩天就要搭高鐵南下，而她初到劇組的第一天，就剛好看到片場在拍一場追殺戲，她很驚訝表示：「光看劇本文字無法想像會如此暴力。」之後還說：「哇！怎麼每天都有人受傷、怎麼道具跟武器都是用真的？」

柯佳嬿工作之餘也不忘手沖咖啡，放鬆一下。

雖然每天為電影搞到灰頭土臉，但錢人豪分享柯佳嬿私下總是能怡然自得的找個空間喝杯咖啡，「她會在大家很忙碌的時候，慢條斯理拿起器皿自己手沖咖啡。」也稱柯是一個笑點很低的女孩，沒有架子，「她很像我看的漫畫《千面女郎》，離開聚光燈是一個鄰家女孩，鎂光燈下就是巨星。」讚對方雖然是後來才加入的新血，但上戲入魂的速度相當快。

賴佩霞（右起）日前來探女兒謝沛恩的班，也和導演錢人豪相見歡。

片中另一位女演員則是謝沛恩，她扮成男裝，也有突破的演出，最讓錢人豪感動的，是她是超級全勤獎，進組至今不管有沒有戲，每天都會到片場報到，至今1個月全都跟著劇組跑。

前幾天謝沛恩的星媽賴佩霞突然來探女兒的班，母女闊別多時，相見立刻大大擁抱，錢人豪也上前自我介紹，但賴只覺得錢很眼熟沒認出來，錢笑說：「賴佩霞成為明星的時候，我只是在做節目幕後，那時我是《超級星期天》的工作人員，她那時候可能看過我。」接著錢問要不要幫賴多訂個房間，謝則回說：「當然不要啊，我們那麼久沒見，當然要抱著一起睡。」

(中時 )