高雄市長韓國瑜為拚總統大選勝選，請假3個月，市政現由葉匡時代理市長，但卻引起民進黨從中央到地方猛烈砲轟。其中打韓最兇最具知名度的當屬前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中了。陳致中開嗆，葉匡時簡直是韓的豬隊友。

葉匡時代理市長第一天(16日)沒有公開行程受到質疑，葉匡時自爆「大家懷疑我是不是在家睡覺」，其實他有安排訪視議員及石化工廠等公務行程。只是沒有公開他說，3名副市長各有職司分工，自己掌理經貿發展、觀光文化教育等，李四川督導工程及警政等，陳雄文負責環保、衛生等業務；所有業務都照原分工，只是過去要送韓國瑜批決的公文現要由他批決。

陳致中今(17日)在臉書發文，他認為，葉代理市長第一天就氣噗噗嗆媒體，簡直是韓市長的豬隊友，你(葉)還沒加分就死當了！

陳致中說，身為公僕，反求諸己、踏實作出成績，會很難嗎？如果葉代可把愛情摩天輪發包、讓百億青創基金過半到位、拼農漁訂單執行率八成，陳致中說，試問，「這樣子還有人敢質疑葉代市長在睡覺嗎？」。

(中時電子報)