隨著NBA新球季將於23日開打，整個休兵期都在找尋新東家的「甜瓜」安森尼，眼看著又要繼續失業了，沒想到《ESPN》記者霍姆斯卻在17日爆料，安森尼渴望能跟布萊恩、韋德等人一樣進行退休巡演，如今越來越不可能成真！

霍姆斯引用1名安森尼友人說法，「安森尼如今已被NBA球隊看成一種詛咒，儘管他不想這樣黯然離開NBA，且想跟布萊恩、韋德一樣舉辦退休巡演之後，才會願意離開這個舞台，現在卻不太可能成真了。」畢竟現在他還是沒人要。

其實今年休兵期間，包含湖人、籃網、尼克等隊，都有傳出有興趣招募安森尼，甚至還跟籃網球員一起進行秘密訓練，可惜這些球隊最後仍然決定放棄簽下安森尼，原因還是擔心他來破壞球隊團隊氣氛，就連美國男籃都不肯給他機會。

如今安森尼竟然還敢奢想自己能跟布萊恩、韋德一樣進行退休巡演，這恐怕是他難以達成的夢想，接下來他只能期待新球季開打之後，是否有球隊出現重大傷兵危機，才有可能考慮簽他當作「備胎」，想當球隊主力已經完全不可能了。

(中時電子報)