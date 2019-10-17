國民黨總統參選人韓國瑜16日走訪屏東出席固本會報，獲得民眾熱烈歡迎。（中央社）

高雄市長韓國瑜請假去跑總統大選行程了，外界關注他的造勢起手式，從台灣最南端鵝鑾鼻出發，許多人都為他捏把冷汗，找人來這偏遠之地不容易。不過，外界顯然過慮了，韓國瑜造勢場子從來不擔心不夠熱，但宅神朱學恒卻點出韓國瑜造勢人氣高，卻也暗藏危機，如果來現場的人都是同一群，沒有新人，那是開拓不了票源的！

朱學恒在臉書上說，老韓正式放韓假開始跑行程了。他從來不擔心韓造勢現場熱不熱，人多不多，一定很high的啊！但問題是看鄭世維的案例就知道，他立委補選場子大進場站台通通有，超high的啊！最後照樣還不是余天當選？

「造勢是給那些沒來過的新人現場體驗和感動用的」，朱學恒指出，圓桌和直銷為什麼結束典禮要帶新人來，就是為了開發新商機新票源啊！如果你只是同一群人四處趕場不帶新人，連攤販也是同一群的話，那是開拓不了新票源的！

觀察韓國瑜的造勢場，宅神評論是否中肯， 網友意見紛歧，有認同也有不以為然，「如果老韓不去，輸更多。」、「鄭世維那是在三重深綠選區，能選這樣已經進步，還要怎樣。」、「韓粉少說有700萬，怕啥。」、「要是韓團隊有朱大那麼聰明，就不會民調落後到跟朱立倫一樣了」、「啊.…就看琉球這次的票嘍，黑鮪魚換大目鮪...哈哈」。

(中時電子報)