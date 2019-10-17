台北車站為商業中心與重要交通樞紐，為提升周遭防災功能，台北車站特定區聯合防災中心局自去年7月31日開工，歷經一年工程，今日正式舉行揭牌典禮，該中心整合各單位CCTV、救災無線電及消防火警訊號等防救災設備，並制定緊急應變標準作業程序，24小時監控北車全區，若有狀況即可立即進駐處理。

台鐵局表示，台北車站特定區面積廣闊，使用空間結構複雜，牽涉高鐵、北捷、桃捷、微風以及臺北、站前、中山與誠品地下街等單位，人潮眾多流動率高及多元使用特性，災時搶救困難，危險性高；加以管理分屬中央、地方及民間等不同單位，災時之指揮與協同救援難以統一與整合。

為強化人民生命財產安全，因此建立聯合防災中心，以跨區、跨單位整合監視本區域事故狀況：將不同轄屬四鐵四街一微周邊單位之消防火警及CCTV影像訊號以光纖方式傳輸至防災中心電視牆，即時監控本區各單位防救災資訊。

台鐵局表示，該中心可跨系統設備控制運作，若北車大樓發生火災，可即時觸動火警系統發生感測，透過中央環境控制系統接收通知防救災資訊管理平臺，並由平臺抓取監視錄影系統影像，即時顯示災害現場影響畫面。

發生災害時，將由防救災資訊管理平臺統籌災害、救災資源訊息，以Line群組推播及連通道LCD視頻顯像，將災害等級、地點及逃生動線即時傳輸本區成員及現場旅客，以強化救災與疏散避難機制。

該中心也設有支援災害應變機制，包括硬體方面設置IP專線電話、全區消防無限電派遣系統，以優化訊息傳遞及備援機制，強大消防隊救災訊息傳遞，俾利救災指揮；建構ICS應變救災指揮體系，透過本區成員共識營及共同防災協議組織，確保災時大量使用者緊急疏散避難及保障旅客安全。

(中時 )