又有一總統大選民調出爐，總統蔡英文以40.5%的支持度，遙遙領先國民黨總統參選人韓國瑜的27.9%，兩人差距幾乎要達13個百分點。雖然蔡英文民調持續領先，但可發現始終維持在四成左右，反觀韓國瑜民調雖是落後，但支持度已緩慢成長，只要穩扎穩打，韓未必沒有贏的機會。

據《品觀點》今公布的民調顯示，蔡英文以40.5%的支持度，大幅領先韓國瑜的27.9%，兩人差距已達13個百分點。雖然蔡英文持續領先，但從《品觀點》於9月底所發布的民調顯示，蔡英文支持度為40.3%，韓國瑜為25.9%；10月初的民調為40.6%，韓國瑜為26.9%；可發現，蔡英文似乎已達天花板，反觀韓國瑜支持度有緩慢成長，韓只要穩扎穩打，仍有一拚的機會。

此份民調是《品觀點》於10月14日至15日執行，成功完成2,169份有效樣本，信心水準為95％，抽樣誤差在±2.1%以內。

(中時電子報)