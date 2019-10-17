東北風持續影響，南北天氣大不同！氣象專家彭啟明表示，今（17）日北部、東部的迎風面還是有局部陣雨，雲量較多，中南部山區有零星午後短暫陣雨，要等周末才會稍微緩和；至於有機會發展成今年第20號颱風「浣熊」的熱帶低氣壓，過去兩天消消長長，始終沒有跨過準備成颱前的門檻，且持續緩慢往西移動，周末接近呂宋島。

彭啟明解釋，雖然東北風的天氣都很像，但強度有差別，預計今明兩天會稍強一些，周末稍緩和，下周會略增強一些，增強也會影響北部靠山區的降雨，也稍微有點改變。

至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，是否有機會發展為颱風？彭啟明認為，過去兩天消消長長，始終沒有跨過準備要成為颱風前的門檻，主要是大環境的發展條件不佳，接下來會逐漸受到東北風影響，機會可能相對不高；彭啟明提醒，要留意是周末期間，該熱帶低氣壓將接近菲律賓呂宋島，外圍水氣是否會接近東半部陸地，值得觀察，仍要看這一兩天發展的程度而定，如果接近配合上東北風，就容易有地形上的降雨，雖然直接影響台灣的機會較低，但周末期間的降雨程度，就看這一兩天低壓的發展，周六晚上到周日東半部可能會有點雨勢。

彭啟明表示，下周大致上也維持東北風的天氣，和這幾天都類似，近期雖然在北方開始有冷空氣有週期性的發展，但尚未有較強冷空氣南下，還是維持台灣典型初秋的東北風型態。

(中時 )