美國愛荷華州有一個家庭，經歷了超驚悚的時刻。他們突然在家裡聞到濃濃的血腥味，循著惡臭他們最終來到了地下室，不料當燈一打開立刻使這家人嚇破膽。因為，印入眼簾的是滿地的鮮紅血水與動物的碎骨。

萊斯蒂娜的家裡因為該肉廠排放汙水系統的問題，導致整個地下室充滿了血水，當中還漂浮著動物的脂肪、碎骨等，萊斯蒂娜先生向《WHO-TV》控訴，在事發之後，達爾肉廠根本沒有試圖幫助過他們，還告訴他，這件事不是他們的錯並祝他「好運」。(影片/取自WHO-HD youtube)

據《每日郵報》報導，萊斯蒂娜(Nick Lestina)一家已經在愛荷華州住了有10年之久，而與他們比鄰而居的則是「達爾肉廠」(Dahl s Custom Meat Locker)兩家一直都相安無事，直到去年該肉廠換了一名新老闆後，萊斯蒂娜家的地下室開始發生了一些變化。如今他的家裡因為該肉廠排放汙水系統的問題，導致整個地下室充滿了血水，當中還漂浮著動物的脂肪、碎骨等，萊斯蒂娜先生向《WHO-TV》控訴，在事發之後，達爾肉廠根本沒有試圖幫助過他們，還告訴他，這件事不是他們的錯並祝他「好運」。

肉廠惡劣的態度惹毛了萊斯蒂娜，目前他已經與愛荷華自然資源部門合作，而該肉廠的態度也180°轉變，他們承諾將提出一個永久解決方案，以確保這些恐怖的東西不會再外流。據報導，該肉廠在將動物處理完後，便直接將這些污水沖進地下道，而該管線可能與萊斯蒂娜家的管線相連，這才導致這樣悲劇發生。

(中時電子報)