為推廣客家流行音樂，客家委員會昨天在西門河岸留言舉辦「2019客家流行音樂大賽」記者會，客委會表示，今年的「流行音樂大賽」結合「台灣客家音樂節」盛大舉辦，盼能培育出優秀的客家流行音樂人才。

本屆「客家流行音樂大賽」邀請到評審總召王治平、顧問劉劭希、黃連煜、董事長樂團、二本貓等人宣傳，客委會主委李永得表示，近年來客委會努力在海內外透過客家音樂推廣客家文化，今年首辦總獎金80萬元的「2019客家流行音樂大賽」，希望挖掘出客家明日之星。

李永得指出，優勝者將獲得金牌專業導師培訓、錄製單曲，冠亞軍專屬MV拍攝，並安排至國內外的音樂藝術節「台灣日」演出，全力打造專屬於客家的偶像歌手。音樂大賽前三名將分別獲得獎金30萬元、20萬元、10萬元，並同時選出最佳作詞、最佳作曲、最佳演唱、評審團特別獎等，各提供5萬元獎金。

曾獲金曲獎最佳單曲製作人的資深音樂人王治平，今年更擔任「2019客家流行音樂大賽」的評審總召，客委會強調，本屆比賽歡迎全球不限國籍、年齡的參賽者或團隊報名，報名的歌曲可為翻唱、改編、原創等各種形式，歌曲內容、曲風也不設限，惟客語須占歌詞50％即可，目的是希望吸引對客家文化、音樂有興趣的全球音樂人，一起創作客家音樂。

(中時 )