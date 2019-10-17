高雄市長韓國瑜，為了力拚2020總統大選，16日正式宣布請假，對此台北市長柯文哲趁機狂酸，表示替高雄捏把冷汗，因為這三個月可能就停擺了，對於柯文哲的發言，名嘴羅友志則嘲諷：「台北市民，真為你們感到悲哀」。

名嘴羅友志表示柯文哲不斷將砲火對準韓國瑜，不僅狂酸：「韓國瑜不在，高雄市這三個月停擺」，更痛批韓國瑜是草包不懂市政，對此他反問柯文哲，「既然嘲諷韓國瑜是草包，那他不在有什麼差別」？但又認為韓國瑜請假會導致高雄市停擺，等於突顯出他舉足輕重的地位，為何又要罵人家草包？這讓羅友志怒嗆柯文哲是「政治禿鷹、政治癡漢、政治騙徒」，不然就是「罹患精神官能障礙、憂鬱症、健忘症」。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

對此網友也贊同羅友志一席話，紛紛留言：「他為什麼總是管不好自己的嘴呢」、「他為什麼總是管不好自己的嘴呢」、「他是在眼紅，以為政治光環只属於他」、「安非他命後遺症，腦袋進水了」。

(中時電子報)