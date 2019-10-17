林國成。（張穎齊攝）

親民黨在北市議會原先有黃珊珊、林國成2席議員，黃珊珊被台北市長柯文哲挖角去接副市長後，林國成16日也證實已在14日退黨，且不排除加入台灣民眾黨或列入民眾黨不分區立委，也意味親民黨在北市議會就此消失。國民黨北市議員陳重文17日質詢，是否會邀林國成加入民眾黨？柯文哲秒答「會阿」。

陳重文立馬追問「橘子現在發霉變白了，你和親民黨主席宋楚瑜關係是否也變了？」柯答，不會啦，雖然一直發生這些事情，但他會跟宋楚瑜說明。

(中時 )