挖林國成入民眾黨？ 柯文哲秒答：會 10:352019/10/17 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳重文質詢柯文哲。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林國成。（張穎齊攝） 親民黨在北市議會原先有黃珊珊、林國成2席議員，黃珊珊被台北市長柯文哲挖角去接副市長後，林國成16日也證實已在14日退黨，且不排除加入台灣民眾黨或列入民眾黨不分區立委，也意味親民黨在北市議會就此消失。國民黨北市議員陳重文17日質詢，是否會邀林國成加入民眾黨？柯文哲秒答「會阿」。 陳重文立馬追問「橘子現在發霉變白了，你和親民黨主席宋楚瑜關係是否也變了？」柯答，不會啦，雖然一直發生這些事情，但他會跟宋楚瑜說明。 (中時 ) #民眾黨 #柯文哲 #林國成 #宋楚瑜 #陳重文 也許您會感興趣 推薦閱讀 第五場「生死之間」簽書會 柯文哲說：有種東西叫堅持 15:202019/10/13 政治 柯P黃昏市場搶人氣 要當謝文卿吸票機 20:092019/10/13 政治 綠白再槓 柯嗆民進黨整天想選舉 04:102019/10/14 政治要聞 爭取年輕選票 綠打柯機不可失 04:102019/10/14 政治要聞 市議員耿葳批：柯承諾「眷村文化籌備處」跳票 20:052019/10/14 生活 趙少康笑「你預測都錯」 沈富雄驚：你變韓粉 00:012019/10/15 政治 宋楚瑜耐得住寂寞 現身鄧予立攝影展 17:212019/10/15 生活 柯P爆和陳佩琪吵架都靠這招落跑 帶小雞上節目自誇「知名度很高」 20:252019/10/15 娛樂 民眾黨推第2波立委人選 郭柯可能同台 18:492019/10/15 政治 顏耀星代表台灣民眾黨選台南立委 20日柯P來站台 21:192019/10/15 政治 政治熱門新聞 贊成罷免韓國瑜？最新民調超可怕！ - 政治 趙少康拍桌噴韓粉 網驚崩潰了嗎？ - 政治 不是江啟臣、周錫瑋 名嘴爆韓國瑜副手人選 - 政治 韓國瑜民調總是輸10％？網驚：韓很有實力 - 政治 蔡英文2020選情 彭文正發驚人之語 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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