身為這次莫瑞事件風暴核心的火箭，17日在自家主場遭遇馬刺，儘管「大鬍子」哈登攻下全場最高40分，外加10籃板、7助攻，火箭仍以114比128落敗，也讓馬刺拿下今年熱身賽首勝(3敗)，看來光靠哈登飆分，並非代表火箭必勝！

火箭「MVP連線」哈登、韋斯布魯克賽前還在場邊隨著音樂舞動，看來完全沒受火箭總管莫瑞支持香港風波影響心情，兩人也都先發上陣，可惜馬刺擺明來當「奧客」，一開賽就壓著地主火箭打，打完上半場，馬刺更以65比51領先。

畢竟距離新球季開打剩下不到1周時間，火箭總教練丹托尼下半場仍用主力輪替，可是手感欠佳的火箭，只能眼見落後差距越來越大，甚至末節還落後到25分，不過丹托尼仍到最後4分39秒，才把哈登換下場休息，也宣告提前放棄。

馬刺表現最好的是當家前鋒艾卓吉，他全場投13中11，貢獻22分、6籃板，傷癒復出的穆雷也有20分進帳，珀特爾16分，伯林納里15分，懷特13分；火箭除了哈登攻下40分，韋斯布魯克與艾瑞克戈登各有14分，克萊門斯13分。

(中時電子報)