普悠瑪事故將滿一周年，交通部長林佳龍日前接獲罹難者家屬陳情，希望可舉辦追思會悼念死者，因此台鐵局決定於本周六（19日）在台東舉辦。另外台鐵正逐步落實行政院總體件所列出的144項改善建議，改善成果都已公佈於台鐵官網，供大眾檢視。

台鐵局表示，今年7月16日林佳龍接見罹難者家屬時，聽取家屬意見於普悠瑪事故屆滿週年前夕辦理「罹難者追思會」。台鐵局復於9月30日透過公開評選程序，由「集智館文化」公司得標主辦追思會。

普悠瑪追思會以「流光似金」為主軸透過光線、音樂和影像表達對罹難者的追思，也讓親人走出悲傷積極勇敢面對未來。更藉此讓台鐵能「記取教訓，重視安全」。

有關此次追思會的進行方式及流程，台鐵局分別於10月7、8日兩天在台東及台北兩地，率得標廠商親向罹難者家屬說明，並獲得參與家屬的一致認同。

為重拾民眾信心，提供安全運輸服務，過去一年期間，臺鐵局持續努力落實推動行政院總體檢之144項改善建議，並將逐步改善成果公布於官網供大眾檢視了解，此外針對普悠瑪列車故障問題也成立特檢小組澈底改善，期能有效解決問題確保行車安全，並已委託法律事務所將針對屬日商車輛設計不良缺失之責任，具體提告求償。

(中時 )