來自印度的蘇珊媞，透過教育部台灣獎學金計畫在台大修讀昆蟲學系碩士學位。她認為台灣的農產技術具有世界第一的潛力，期盼在獲得碩士學位後，繼續在台灣攻讀博士，然後將所學的農業生物技術，回印度後幫助印度農民防治病蟲害，增加農作產量！

蘇珊媞畢業於印度國內知名的農業大學--泰米爾納德邦於立農業大學，當她就讀大學時，曾申請至屬於總部位於台南的國際組織（IGO)，「亞蔬─世界蔬菜中心」實習3個月。

在這3個月實習期間，她愛上台灣的風土人情、氣候環境，更對這裡的農業科技有更多的認識，這也是她在大學畢業後，申請教育部台灣獎學金來台攻讀碩士的主因。

來台灣深造的過程中，蘇珊媞最感動的是台灣教育環境中的師生情誼，她說，印度教師主要是在課堂授課，一般甚少與學生課外互動，然而在台灣，她不但時時受到老師的關懷鼓勵，實驗時提供資源，教師也會和學生外出聚會，傾聽學生心聲。

台大昆蟲系的蔡志偉老師更讓蘇珊媞感激不已，蘇珊媞提到，由於她沒有中文基礎，選課都是以英文授課為主，然而碩一的必修課「普通昆蟲學」卻是只有中文授課，對她來說是一大難關，蔡老師為此另撥時間為她一人單獨以英文授課，令她大呼幸運，這在印度幾乎是無法想像的。

來台一年多，熱愛旅遊的蘇珊媞，足跡已踏遍台灣各地，她最愛墾丁美景。蘇珊媞的家鄉位於南印，距離海岸有八個小時的車程，因此她特別喜愛海洋，也愛海鮮，對於台灣式的海鮮熱炒，更是情有獨鍾。

她說，台灣人十分友善、熱情，在台灣所交的朋友甚至比她在印度的朋友還要親近，當然也是陪同她旅遊的同伴，農曆新年她還受邀到朋友家中共度佳節，體驗不同的文化習俗，讓她印象深刻。

(中時 )