乾杯插旗麻辣鍋了!從燒內起家的乾杯，卻重現了「重慶麻辣鍋」精神，一進餐廳立即讓眼睛先享用高空美景，一轉身仿佛入時光隧道見到古代的高級客棧，燈籠、板凳或椅子、餐桌呈現華人特愛的紅色喜氣，讓古典的裝潢多了熱情，更讓這色系延續到包廂內，喜愛喧鬧氛圍多了一種選擇。

和牛油鍋底X重慶麻辣鍋 搭配45樓絕美景色、奢華體驗保證上癮(圖/張家齊攝影)

在《麻辣45》一樣有大中小辣，但要先備的是佐料，辣點低的人一定要多請服務人員多倒點麻油，這麻油的沾醬影響到辣度，而要享受道地的麻辣快感及好吃秘訣，就一定要先知「九宮格吃法」，鍋中分成9格，格子中的溫度不盡相同，分為「燙」、「煮」、「酣」三種功能，中心格溫度最高，用來燙毛肚、肉片等食材；十字格溫度次高，適合煮蔬菜、豆腐等；四角格則是文火，適合燉骨髓、豬腦等慢煮10分鐘以上的食材。食材也會被分散烹煮，食用時更容易撈取。

食材也會被分散烹煮，食用時更容易撈取。(圖/張家齊攝影)

右／佐特製麻油包覆食材，具有降溫、止辣等功能。(圖/品牌提供)

「九宮格麻辣鍋」一端上可以看到浮了一層紅油，這紅油不單純，是用日澳和牛精煉出的頂級和牛油，保有一般牛油帶來的溫潤，卻又不膩口，即便大快朵頤，依然清爽無負擔。再添加加入重慶原裝進口45種辛香料熬煮而成，以主辛香料重慶特產石柱紅椒、燈籠椒、魔鬼椒呈現「辣」度、雲南青花椒的「麻」感，蘊藏和牛油的「香」氣，一舉成為嗜辣族首選，若想要少點牛油，在九宮格的中間油最少，會因在滾燙時將油撥到四週；不嗜辣者亦有鴛鴦鍋的選項，白湯擁有以干貝乾、金華火腿熬煮出的雞濃湯與牛肉清湯兩種選擇。

左／日本和牛肩三角，右／西班牙伊比利豬。(圖/品牌提供)

左／重慶冰粉，右／蛋炒飯，有炒飯香氣但無調味，搭麻辣剛剛好。(圖/張家齊攝影)

《麻辣45》在食材上有意想不到的選擇，像是豬腦及黃喉，對內臟有偏好一定要嚐嚐，當然有耳熟能詳的日澳和牛、西班牙伊比利豬等；主打招牌菜色「五秒牛舌」與「現切澳洲和牛 嫩牛肉系列」，包含最推薦嗜辣者，享用乾辣椒粉搭配花椒粉製成的「麻辣嫩牛肉」，以及結合泡椒、青辣椒、紅辣椒的「泡椒嫩牛肉」，另外還有適合一般大眾口味的「醬油嫩牛肉」及「原味嫩牛肉」；特別的是，麻辣45更重現多樣重慶道地的食材，像是富有「麻辣4寶」之稱的毛肚、鴨腸、黃喉與牛舌，芍粉、貢菜、麻辣串串、重慶炸酥肉等百樣配料，都是老饕們必點的經典料理。

(圖/品牌提供)

《麻辣45》開幕祭出招牌「五秒牛舌」買一送一。(圖/品牌提供)

要成為吃貨就了解「四次上癮法則」，在《麻辣45》第一次吃會感到特別，第二次是美味，第三次則是想念，只要上門第四次就會愛不釋手，甚至上癮一輩子。為此，《麻辣45》推出招牌餐點「嫩牛肉肉量升級50%」與「牛舌買一送一」開幕慶活動，凡點嫩牛肉系列，即享肉量中升大，每桌限優惠一次；凡點五秒牛舌，再送同等份量五秒牛舌兌換券，份數無上限，限下次使用。邀請消費者一起感受迷上重慶麻辣的上癮過程。

(中時電子報)