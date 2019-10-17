2020大選進入倒數計時，外傳立法院長蘇嘉全妻子洪恆珠有意以無黨籍身分參選屏東第一選區立委，近日更廣發邀請函表示將於27日在屏東市成立競選總部，似乎宣告態度堅定，直接衝擊民進黨選情，讓地方綠營人士憂心忡忡。

屏東縣因選區重劃，讓原本3席立委減為2席，蘇嘉全姪子蘇震清在初選階段選擇退出競爭，當時綠營展現團結氣氛，原本預料爭取連任的綠營立委鍾佳濱勝券在握，不料，無黨籍屏東縣議員蔣月惠率先表態參選立委，接著洪恆珠釋出風向球，連一邊一國都推出潘偉龍出馬挑戰，讓戰局更顯撲朔迷離。

隨著登記日期逼近，洪恆珠動作頻頻，除了積極拜訪村里長等地方樁腳，在活動、喜宴都可見到她的身影，近來更對外發出競總成立邀請函，地點就選在選區票倉屏東市瑞光路，展現當仁不讓決心。

對此，鍾佳濱回應指出，立委登記日在11月中旬，不會放棄任何促成團結的機會，會朝向整合目標前進。

黨政人士說，蔣月惠以她議員得票數1萬餘票，實力不容小覷，若洪恆珠確定參選，勢必吸走偏綠選民；民進黨屏東縣黨部主委許展維也表示，此區票倉屏東市不乏軍公教背景選民，藍綠對決選情就很艱困，如今多了這麼多變數，確實非常棘手。

(中時 )