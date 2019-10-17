高雄巿議會民進黨議員17日拿出高雄巿副巿長葉匡時2010年擔任交通部次長時，簽名否決高鐵進入高雄車站的公文，批評高雄巿長韓國瑜在屏東的全台傾聽之旅將會開芭樂票，還拿出燕巢的芭樂說好吃，反諷韓說的話不能信。

針對這張公文，葉匡時日前就曾回應「執政黨為了私利，有必要這樣顛倒是非嗎？」強調將高鐵地下延伸和台鐵地下化混為一案是張冠李戴。他說明，高鐵跟台鐵地下化共軌有技術上困難，該方案雖有討論卻並未存在。

民進黨巿議員李喬如說，高鐵延伸屏東會延宕，是韓國瑜的副手葉匡時擔任交通部次長時造成，直到現在才由民進黨在中央執政敲定，但葉卻在高鐵左營案敲定之後反對，批評葉為了韓選總統，卻能在不同位置人格分裂。

同黨議員林智鴻表示，韓國瑜選巿長時提出很多天馬行空的選舉支票卻做不到，如今要選總統，到台中就說中部大機場、到南部就說南部大機場，甚至到小琉球還說要廢一例一休，批韓自己放長假，卻不讓勞工周休二日。

巿議員黃文益說，現在高雄巿民是韓國瑜執政的被害者，但韓要選總統，從16日起，卻要從屏東開始騙，未來恐怕選前承諾、選後跳票。隨後他與同黨議員拿出燕巢芭樂說好吃，諷刺韓國瑜開的芭樂票不能吃。

(中時 )