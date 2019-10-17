陳意涵被讚滿滿少女感。(翻攝自騰訊視頻幸福三重奏微博)

偶像劇女神陳意涵去年「雙喜臨門」，先是甜認懷孕，之後選在七夕情人節跟交往1年多的導演男友許富翔登記結婚，今年2月迎接寶貝兒子「小初」誕生，而好動的她，產後恢復進度飛快，日前已公開出席活動，還透露將偕老公參加知名真人秀《幸福三重奏》第二季，而昨天(10/16)該檔節目舉辦開播記者會，夫妻倆閃亮現身，陳意涵狀態好到讓人驚豔，甚至被說打趴也參與本季節目的郎朗混血辣妻。

陳意涵。(中時資料照片)

陳意涵生下孩子不過才8個月，已經恢復到可以復出的程度，昨她帶著導演老公許富祥出席參與演出的《幸福三重奏》第二季開播記者會，穿著一身嫩蘋果綠色平口小禮服現身，臉上妝容淡雅清新，一頭長髮簡單綁成蓬鬆馬尾，露出整張臉蛋，只見她身材纖細毫無贅肉，禮服剪裁設計讓她小露香肩，加上緊緻Q彈的小V臉，讓人不可置信她恢復狀態太完美，「真的氣質狀態特別好，哪裡像是生完寶寶的樣子」、「她一直都有少女感，哪裡像是36歲的人呢？」。

(中時電子報)