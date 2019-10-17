合資購毒卻被硬坳5000元不還，嫌犯黃鑰文1月在關廟持刀殺害王姓男子，並刺傷勸架的莊姓老翁，推倒王母成傷，遭檢察官依殺人罪嫌起訴求處15年，台南地院17日改判23年，出庭聆聽判決的黃男面無表情，還押看守所。

台南市關廟區1月發生一起凶殺案，43歲黃鑰文與45歲王姓男子同為毒品列管人口，兩人經常一起湊錢買安非他命，黃男不滿對方合資購毒時屢次賴帳，今年1月酒後再到王家索討5000元不成，持刀連刺12下，殺害王男。

王家親友當晚見兩人爭執，衝出門勸架，80歲莊姓老翁持棒驅趕黃男，也遭刺傷倒地，王家老母則被推倒受傷，黃男趁隙逃逸。

警方隔日在黃嫌住處將他逮獲，他正在家正呼呼大睡，未將前一晚犯下殺人罪行為放在心上。落網後強調是王男攜械要殺他，他出於自衛反擊才失手殺害對方。

檢方卻認為黃男犯案前早嗆聲「要輸贏」，犯案時又刺殺對方12刀，無法認定是出於防衛，檢察官依殺人罪嫌求處15年，案經審理，台南地院一審法官17日作出判決，黃男因殺害王男判18年，殺莊男未遂罪判8年，傷害王母判拘役40天，合併執行23年徒刑。

台南地院合議庭認為，黃男竟因數千元債務糾紛刺殺王男，另刺傷無嫌隙的莊男，推倒王母，犯罪手段惡劣，所生損害嚴重，但考量黃男輕度智能不足，身心長期出現幻聽、幻覺，屬社會邊緣、底層者，裁定23年刑期。

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(中時 )